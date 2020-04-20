Burhaniye'de bağış kampanyası çığ gibi büyüyor - Son Dakika

BAlıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye tarafından başlatılan izinli bağış kampanyasında iki haftada 402 bin 670 TL toplandı. Burhaniye Belediyesi tarafından, korona virüsünden etkilenerek işsiz kalan, işyerini kapatan ve 65 yaş üstü geliri olmayan vatandaşlara yönelik başlatılan bağış kampanyası duyarlı vatandaşların yaptıkları bağışlarla rekora imza atıyor.



Kaymakamlık izni ile başlatılan ve Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in de Belediye Başkanlığı maaşını bağışlayarak öncü olduğu kampanyada iki haftada toplanan nakdi bağış 402 bin 670 TL oldu. Yapılan bağışlarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniyeliler olarak bu zor zamanlarda güzel çalışmalara imzalar atıyoruz. Duyarlılığın ve dayanışmanın en güzel örneğini bu kampanyamızla tüm ülkeye gösteriyoruz. Bağış kampanyamız gerçek anlamda virüsten dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebzede olsa saracak. Bağışlanan her kuruş ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Kampanyamız devam ediyor. Bağış ve gıda yardımı yapmak isteyen duyarlı vatandaşlarımızı bu beraberliğe ortak olmaya davet ediyorum. Ayrıca, gösterdikleri sorumlulukla kampanyamıza katkı sunan tüm bağışçılarımıza Burhaniyeli hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR