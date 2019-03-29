Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Bağlama Konseri

Burhaniye'de Bağlama Konseri

36 dakika önce

Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin ilk konseri ustalarını aratmadıHalk Eğitim Merkezi Salonunda şefliğini Kurs Öğretmeni Sercan Özdil'in yaptığı konserde, İşaret Dili Öğretmeni Şermin Taşpınar, türkü söylerken İsmail Girgin de zeybek oyunu ile izleyenleri büyüledi.

Burhaniye'de Bağlama Konseri, System.String[]
Burhaniye'de Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerin ilk konseri ustalarını aratmadı

Halk Eğitim Merkezi Salonunda şefliğini Kurs Öğretmeni Sercan Özdil'in yaptığı konserde, İşaret Dili Öğretmeni Şermin Taşpınar, türkü söylerken İsmail Girgin de zeybek oyunu ile izleyenleri büyüledi.

Halk Eğitim Merkezindeki konseri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Dükancı ile okul müdürleri izledi. Kurs öğretmeni Sercan Özdil'i kısa sürede gösterdiği başarıdan dolayı kutladı. Zihni, ilçede kurs çeşidi ve sayısının artırılması yönünde yoğun gayret içinde olduklarını belirtti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:28 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:04:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Bağlama Konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]