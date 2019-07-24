Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de bağlama kursu ilgi gördü
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Burhaniye'de bağlama kursu ilgi gördü

53 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yaz kurları kapsamında düzenlediği bağlama kursu ilgi gördü.

Burhaniye'de bağlama kursu ilgi gördü, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yaz kurları kapsamında düzenlediği bağlama kursu ilgi gördü. Sercan Özdil'in öğretmenliğini yaptığı kursa 14 ile 73 yaş arasında 20 kişi katılıyor.

Haftanın iki günü düzenlenen kursa katılanlar, bağlama çalmanın inceliklerini öğrenirken, kurs sonunda konser düzenlenecek. Kursu ziyaret eden Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, kursiyerlerle sohbet ederken, kurs öğretmeni Sercan Özdil'den bilgi aldı. Yaz kurslarının ilgi gördüğünü anlatan Dükancı, kurs çeşidi ve sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Kursun 25 Haziran da başladığını anlatan kurs öğretmeni Sercan Özdil de, "Kursumuz Ekim ayına kadar devam edecek. Kursiyerlerimiz çok ilgili. Kurs sonunda konser planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Halk Eğitimi Merkezi, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:14 Kaynak: İHA
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