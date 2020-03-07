Burhaniye'de balıkçılara suni resif uygulaması anlatıldı - Son Dakika
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Burhaniye'de balıkçılara suni resif uygulaması anlatıldı

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Başkanlığının düzenlediği toplantıda, profesyonel ve amatör balıkçılara suni resif uygulaması anlatıldı.

Burhaniye'de balıkçılara suni resif uygulaması anlatıldı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Başkanlığının düzenlediği toplantıda, profesyonel ve amatör balıkçılara suni resif uygulaması anlatıldı.


Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Mustafa Aysel, Meclis Başkanı Hasan Varol, Genel Sekreter Ersel Pazarbaşı, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kıdemli Dnz. Astsb Kd. Başçavuş Berkan Başaran, Sahil Güvenlik personelinin katıldığı toplantıda profesyonel ve amatör balıkçılar resifler hakkında bilgilendirildi. Ticaret Odası salonunda düzenlenen toplantıda, biyolojik çeşitliliği artırmak, habitat kaybını azaltmak, deniz canlılarının barınak olarak kullanacakları yeni alanlar oluşturmak için yapılan çalışmalar anlatılırken, suni resiflerin dalış turizmini ve sportif balıkçılığı da geliştireceği kaydedildi. Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde yapay resif alanlarının artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını anlatan Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, "Burhaniye ve Gömeç ilçelerinizde Odamızın Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek sonuçlandırılan fizibilite projesi kapsamında belirlenen noktalarda suni resifler atılacak. Bunun yöremizdeki balıkçılığın gelişmesine ve dalış turizminin yaygınlaşmasını büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Toplantıya katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kıdemli Dnz. Astsb Kd. Başçavuş Berkan Başaran da, bilgilendirmelerde bulundu. Toplantıda, balıkçıların soruları da cevaplandırılırken, karşılıklı fikir alışverişinin ardından bilgilendirme toplantısının tekrarlanması kararlaştırıldı. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:03 Kaynak: İHA
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