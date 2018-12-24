Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Banka Müdürlerinden Kaymakam Ziyareti

Burhaniye'de Banka Müdürlerinden Kaymakam Ziyareti

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, finans sektörünün temsilcisi konumunda olan banka şube müdürleri Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundular.

Burhaniye'de Banka Müdürlerinden Kaymakam Ziyareti, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, finans sektörünün temsilcisi konumunda olan banka şube müdürleri Kaymakam Hüseyin Öner'e nezaket ziyaretinde bulundular. Kaymakam Öner, Banka müdürleri Okan Erdoğan, Kadir Güngör, M. Akif Taşkın, Ayşe Şenay Gilik, Işıl Sümer ve Bülent Aslan'dan oluşan heyeti makamında kabul etti.

Ziyaret sırasında, ilçenin genel ekonomik ve ticari yapısı ile yatırımcılar açısından avantaj ve dezavantajlı yönleri de değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Hüseyin Öner, "Finans sektörünün temsilcileri olan banka müdürlerinin tespit ve değerlendirmeleri önemlidir. Bu anlamda çok yararlı bir sohbet imkanı bulduk. Banka müdürlerimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Hüseyin Öner, Burhaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de İkinci El Araba Alma Nedenleri Arasında İlk Olarak Eşin Dostun Arabasını Satması Geliyor Bakan Albayrak Müjdeyi Verdi! KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 1 Ocak'ta Başlıyor

Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti Yeni Ordu Stadı, Önümüzdeki Sezon Hizmete Girecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:56:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Banka Müdürlerinden Kaymakam Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]