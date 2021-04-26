Burhaniye'de baraj suyu arazi fiyatlarını artırdı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Havran Barajı Sulama Sahası içinde kalan arazilerin fiyatları arttı. Baraj suyunun bereket getirdiğini anlatan çiftçi Ali Lokman, eskiden yalnız buğday ektikleri arazilerde baraj sayesinde sebze yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

Havran'da 11 yıl önce hizmete giren Havran Barajı yaklaşık 3 bin 530 hektar alanı suya kavuştururken, Burhaniye'deki sulama sahasındaki arazileri de değerlendirdi. İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı Mahallesinde de baraj nedeniyle binlerce dekar arazi sulu tarımı açıldı. Havran Barajının yöreye bereket getirdiğini anlatan 55 yaşındaki çiftçi Ali Lokman, "Baraj suyundan bizim mahallemizde yararlanıyor. Baraj suyunun gelmesiyle birlikte eskiden yalnız buğday ekebildiğimiz arazilerde sulu tarım yapmaya başladık. Bende şu anda yonca etkim ve bir de ıtır bitkisi diktim. Bunlar hep baraj suyu sayesinde oluyor. Baraj suyunun gelmesiyle birlikte arazilerin fiyatları da 2 hatta 3'e katladı. Şu anda köy kenarında sulanan arazilerin dekarı 50 bin liranın üzerinde gidiyor. Kısacası baraj suyu yöreye bereket getirdi. Emeği geçenlerden Allah, razı olsun" dedi. - BALIKESİR