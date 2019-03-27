Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Bayat Ekmekler Güvercinlere Yem Oldu

Burhaniye'de Bayat Ekmekler Güvercinlere Yem Oldu

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde, elektrikli ev aletleri tamircisi İrfan Aşık, bayat ekmekleri güvercinlere yem yaptı.

Burhaniye'de Bayat Ekmekler Güvercinlere Yem Oldu, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, elektrikli ev aletleri tamircisi İrfan Aşık, bayat ekmekleri güvercinlere yem yaptı. Cumhuriyet Meydanındaki yaklaşık 300 güvercinin bakımını üstlenen Aşık, pek çok vatandaşın da kendisine destek olduğunu söyledi.

Burhaniye'de pek çok güvercini Cumhuriyet Meydanında toplamayı başaran 53 yaşındaki İrfan Aşık, onların bakımını da üstlendi. Topladığı bayat ekmekleri ıslattıktan sonra ufalayarak güvercinlere veren Aşık, kuşları çok sevdiğini söyledi. Aşık, "Yaklaşık 5 yıl önce burada güvercinlere yem vermeye başladım, Her geçen gün sayıları arttı. Sayıları 300'ü geçti. Benim gibi pek çok vatandaş bunlara yem atmaya başladı. Komşular bayat ekmeklerini bana getiriyorlar. Bende onları ıslattıktan sonra ufalayarak güvercinlere veriyorum. Böylelikle hem kuşların karnı doyuyor. Hem de ekmekler ziyan olmuyor. Pek çok insanda bana yardımcı oluyor. İlçemizde güvercin sevenlerin sayısı her gün artıyor" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Burhaniye, Güncel
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