Burhaniye'de belediye karla mücadele çalışması başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de belediye karla mücadele çalışması başlattı - Son Dakika

Burhaniye'de belediye karla mücadele çalışması başlattı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kardan kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor.

Burhaniye'de belediye karla mücadele çalışması başlattı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kardan kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açılıyor. Meteorolojinin kar uyarısıyla birlikte Burhaniye'nin rakımı yüksek mahallelerinde 2 gündür kendini gösteren kar yağışı sonrası, Burhaniye Belediyesi özel kar ekipleri çalışmalara başladı.


Gece ve gündüz aralıksız çalışan kar ekipleri, Sarılar ve Hacıbozlar Mahallelerinde etkisini gösteren kar yağışıyla oluşacak mağduriyeti ortadan kaldırmak için greyderlerle yol açım çalışmaları yaptı. Yollarda ki karları temizleyerek açan ekipler, kar yağışının bitimine kadar çalışmalara aralıksız devam edecek.


Öte yandan, Meteoroloji Burhaniye için yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı yaptı. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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