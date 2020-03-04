Burhaniye'de Belediye Meclisinden şehitlere anma - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye meclisi özel bir oturuma sahne oldu. Suriye İdlib'te şehit düşen askerler için saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan oturum sırasında meclis salonu bayraklarla donatıldı.



Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler Burhaniye Belediye meclisinde düzenlenen törenle anıldı. Meclis masaları ve kürsülerinin Türk bayraklarıyla donatılan mecliste, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yaptığı açılış konuşması konuşma sonrası başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis açılış konuşmasında şehitlere değinerek şunları söyledi, "Ülkemiz zor bir zamandan geçiyor. Kısa zaman önce Suriye Idlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiğimizin acısını ülke olarak üzüntü içerisinde yaşadık. Suriye sorununun, bu aşmaya gelmeden siyasi olarak çözüme kavuşturulmasını ümit etmiştik ama maalesef ki olaylar acı veren bir hal aldı. Tek yürek olarak, duyarlılığımızı ve soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Bölge de ateşkesi sağlayacak ortamın oluşturulması ve acıların son bulması gerekmektedir. Buradan özveriyle görev yaparak gözlerini kırpmadan hayatlarını hiçe sayan kahraman ordumuzun tüm mensuplarına saygılarımı sunuyor. Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak için İdlib'de görev yapan, rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahraman evlatlarımıza, Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. Mecliste AK Parti Gurubu adı söz alan Namık Kemal Gedikoğlu ve İYİ Parti gurubu adına söz alan Bülent Başaran'da yaptıkları konuşmalarda rejim güçlerinin yaptığı saldırıyı lanetleyerek, şehitlere rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dilediler. - BALIKESİR