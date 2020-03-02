Burhaniye'de Belediye, Milli Güreşçi Çavdar'ı transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Burhaniye'de Belediye, Milli Güreşçi Çavdar'ı transfer etti - Son Dakika Spor

Burhaniye'de Belediye, Milli Güreşçi Çavdar'ı transfer etti

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyespor Güreş Takımı Milli Güreşçi Sertaç Çavdar'ı transfer etti.

Burhaniye'de Belediye, Milli Güreşçi Çavdar'ı transfer etti, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye spor Güreş Takımı Milli Güreşçi Sertaç Çavdar'ı transfer etti. Çavdar, Burhaniye Belediyespor adına güreşirken, bir taraftan da güreşçi yetiştirecek.


Burhaniye doğumlu olan ve Bartın Üniversitesi'nde spor yöneticiliği okuyan milli güreşçi, Yıldırım Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da güreşti. Milli güreşçi Çavdar'ın Türkiye 2.'liği ve Burhaniye Kızıklı güreşlerinde birinciliği bulunmakta. Milli sporcu. Kırkpınar'da ilk 16'ya kalırken, 7 yıldır milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor. Burhaniye Belediyespor Şube Başkanı Erhan Güngör, transferle ilgili yaptığı açıklamada, Burhaniye'nin öz evladını yuvaya kavuşturduğu için mutlu olduğunu söyledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
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