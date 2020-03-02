Burhaniye'de Belediye, Milli Güreşçi Çavdar'ı transfer etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye spor Güreş Takımı Milli Güreşçi Sertaç Çavdar'ı transfer etti. Çavdar, Burhaniye Belediyespor adına güreşirken, bir taraftan da güreşçi yetiştirecek.



Burhaniye doğumlu olan ve Bartın Üniversitesi'nde spor yöneticiliği okuyan milli güreşçi, Yıldırım Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da güreşti. Milli güreşçi Çavdar'ın Türkiye 2.'liği ve Burhaniye Kızıklı güreşlerinde birinciliği bulunmakta. Milli sporcu. Kırkpınar'da ilk 16'ya kalırken, 7 yıldır milli takımda Türkiye'yi temsil ediyor. Burhaniye Belediyespor Şube Başkanı Erhan Güngör, transferle ilgili yaptığı açıklamada, Burhaniye'nin öz evladını yuvaya kavuşturduğu için mutlu olduğunu söyledi. - BALIKESİR