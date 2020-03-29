Burhaniye'de belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

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Burhaniye'de belediyeden sokak hayvanlarına yem desteği
7 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları üzerine yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmamaları üzerine yiyecek bulamayan sokak hayvanları için belirli noktalara yem bırakıyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarının periyodik olarak mama ve yemeklerle giderildiği bildirildi.
Açıklamada, Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevindeki ekiplerce, hasta ya da yaralı hayvanların tedavi edildiği de duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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