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Burhaniye'de besicilere süt otu tohumu dağıtılacak - Son Dakika

Burhaniye'de besicilere süt otu tohumu dağıtılacak

12.09.2021 12:41
Burhaniye'de besicilere süt otu tohumu dağıtılacak, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile besicilere süt otu tohumu dağılacağı açıklandı.

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile besicilere süt otu tohumu dağılacağı açıklandı. Balıkesir'in 20 ilçesinde yapılacak dağıtım için 15 Eylül'e kadar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine başvurulması istendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile besicilere yüzde 50 hibeli süt otu tohumu dağıtılması kararlaştırıldı. Balıkesir'e bağlı 20 ilçe de Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinde talepler kabul edilmeye başlanırken, son başvuru tarihinin 15 Eylül olduğu açıklandı. Yörede ilk defa süt otu ekileceğini anlatan Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, süt otunda yerli tohumun kilosunun 15, ithal tohumunda 27 lira olduğunu anlatırken, tohum bedelinin yüzde 50'sinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi. Müdür Pala, yararlanmak isteyenlerin 15 Eylül'e kadar kendilerine başvurmalarını istedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de besicilere süt otu tohumu dağıtılacak

Belediye Başkanlığı, Balıkesir, Burhaniye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de besicilere süt otu tohumu dağıtılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Burhaniye'de besicilere süt otu tohumu dağıtılacak - Son Dakika
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