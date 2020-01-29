Burhaniye'de Beşiktaşlı taraftarlar Elazığlı Depremzedelerin yanında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de Beşiktaşlı taraftarlar Elazığlı Depremzedelerin yanında - Son Dakika

Burhaniye'de Beşiktaşlı taraftarlar Elazığlı Depremzedelerin yanında

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesinin, geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen deprem felaketi sonrasında başlattığı yardım kampanyası ilgi gördü.

Burhaniye'de Beşiktaşlı taraftarlar Elazığlı Depremzedelerin yanında, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesinin, geçtiğimiz hafta Elazığ'da meydana gelen deprem felaketi sonrasında başlattığı yardım kampanyası ilgi gördü. Belediye önünde kurulan çadırda yardımlar kabul edilirken, Beşiktaşlı taraftarlarda hazırladıkları giysileri çadıra teslim etti.


1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Hüseyin Çolak'ın öncülüğünde sağlanan giysileri, Belediye Başkan Yardımcıları Tamer Midilli ve Murat Yazgan'ın nezdinde teslim eden Beşiktaşlı taraftarlar mutluluk yaşadı. Taraftarlara teşekkür eden Dernek Başkanı Hüseyin Çolak, "Yardım kampanyamızda topladığımız eşyaları Burhaniye Belediyesi'nin kurmuş olduğu çadıra belediye başkan yardımcılarımızın nezdinde teslim ettik. Kampanyamıza el uzatan gönlü güzel tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder, depremzede vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Çolak, Balıkesir, Burhaniye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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