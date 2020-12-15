Burhaniye'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi, Kovid-19 vakalarının yükselmesi ve temaslı kişilerin bulunması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, 400 nüfuslu mahallenin girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesine bağlı kırsal Dutluca Mahallesi , Kovid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslının bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

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