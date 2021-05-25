Burhaniye'de birlikten kuvvet doğdu

Burhaniye ilçesinde, 11 yıl önce kurulan Börezli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çalışmalarına başarılı bir şekilde devam ederken, ürünlerini satmak için ilk marketini de açtı. Çay caddesinde açılan markette, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra yöresel ürünler de satılmaya başlandı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Börezli mahallesinde 2010 yılında kurulan Börezli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yörede hayvancılığın gelişmesine katkı sağlarken, ürünlerini tüketici ile buluşturmak için ilk marketini de açtı. Çay caddesinde açılan markette süt ve süt ürünlerinin yanı sıra yöresel tarım ürünleri de satılmaya başlandı. Marketteki ürünlerin ilgi gördüğünü anlatan kooperatif başkanı Aydın Bayder, "Börezli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini 2010 yılında kurduk. Kooperatif kurulduktan sonra hayvancılık gelişmeye başladı. Şu anda günlük 8 ton sut eritiyoruz. Şimdide ürünlerimizin satışını yapmak üzere marketimizi açtık. 170 ortağımız var. Süt ve üt ürünlerinin yanı sıra yöresel tarım ürünlerini de satıyoruz. Günlük taze sut bulunduruyoruz. İnek sütünün litresi 4.25, keçi sütünün litresi 7 lira, koyun sütünün litresini de 9 liradan satıyoruz. Herkesi marketimize bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR