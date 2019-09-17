Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı itfaiye kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Burhaniye'de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı itfaiye kurtardı

1 saat önce

Burhaniye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı itfaiyeye bağlı cankurtaran ekipleri kurtardı.

Burhaniye'de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı itfaiye kurtardı, System.String[]

Burhaniye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı itfaiyeye bağlı cankurtaran ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi plajında denize giren Adem Gönülal, fenalık geçirince çırpınmaya başladı. Olayı gören Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği cankurtaran ekipleri, 73 yaşındaki Gönülal'ın yardımına koşarken, bir taraftan da 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sudan çıkarılan yaşlı adama ilk müdahale plajda yapılırken, ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BALIKESİR

Burhaniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) TEM Otoyolu'nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı
Tezgahta en ucuz balık sardalye LPG takılı bir cip bariyerlere saplandı, itfaiye başında bekledi Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:54:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]