Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de büstlere bakım
Son Dakika Güncel Haber

Burhaniye'de büstlere bakım

1 saat önce

Burhaniye Belediyesi kırsal mahallelerde bulunan Atatürk büst ve heykelini tamir ederek boyama işlemlerini gerçekleştirdi.

Burhaniye'de büstlere bakım, System.String[]

Burhaniye Belediyesi kırsal mahallelerde bulunan Atatürk büst ve heykelini tamir ederek boyama işlemlerini gerçekleştirdi.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in talimatlarıyla 18 mahalledeki Atatürk büst ve heykellerinin tadilat ve yenileme işlemlerini yaptı. Yaklaşık bir hafta içerisinde 18 kırsal mahalle de yapılan çalışmalar kapsamında büstler tek tek sökülerek onarıldı. Tamiratlarının yapılmasından sonra özel boya ile boyanarak tekrar yerlerine monte edilen büstler bakımı yapılarak modern ve temiz bir görünüme kavuşturuldu. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Burhaniye Belediyesi, Ali Kemal Deveciler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vizdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı
Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu iPhone 11 modellerinin Türkiye fiyatları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:51:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de büstlere bakım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]