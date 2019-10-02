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Burhaniye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na coşkulu kutlama

1 saat önce

Burhaniye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları kapsamında Kur'anı Kerim ve Mevlid okunurken, Müftü Hacı Öz etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini açıkladı.

Burhaniye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na coşkulu kutlama, System.String[]

Burhaniye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlamaları kapsamında Kur'anı Kerim ve Mevlid okunurken, Müftü Hacı Öz etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini açıkladı.


Haftanın ilk programı da Bahçelievler Camisi'nde düzenlendi. Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda Kur'anı Kerim ve Mevlit okunurken, Müftü Hacı Öz, camiler ve din görevlilerinin önemini anlattı. Haftanın 1986 yılından bu yana kutlandığını anlatan Müftü Hacı Öz, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle kutlama programı hazırladık. Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle Camilerinde de programımız olacak. Hafta boyunca Huzurevi, Hastane ve Cezaevi ziyaretlerimiz olacak. Emekli din görevlileri ile şehit yakınları ve gazilerimizi ziyaret edeceğiz. Okullarda düzenlenen kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödüller vereceğiz. Haftayı dolu dolu kutlamak için büyük gayret içindeyiz" dedi. - BALIKESİR

Bahçelievler, Burhaniye, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:46 Kaynak: İHA
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