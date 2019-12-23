Burhaniye'de camilerde namaz öncesi sohbetleri ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de camilerde namaz öncesi sohbetleri ilgi gördü - Son Dakika

Burhaniye'de camilerde namaz öncesi sohbetleri ilgi gördü

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, camilerde sabah namazı öncesi düzenlenen sohbet programları ilgi gördü.

Burhaniye'de camilerde namaz öncesi sohbetleri ilgi gördü, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, camilerde sabah namazı öncesi düzenlenen sohbet programları ilgi gördü. Camilere erken gelinmesini istediklerini anlatan Ören Camii İmamı Kadir Özdemir, sabah namazı öncesi sohbet ederken, Yasin okuduklarını söyledi.


Ören Camiinde başlatılan namaz öncesi sohbet programları camiye gelenlerin sayısını artırdı. Ezan okunmadan camiye gelen vatandaşlar sohbet ederken, İmam Kadir Özdemir de Yasin suresini okuyor. Yasin okumanın çok sevabı olduğunu anlatan Özdemir, "Yasin Kur-anın kalbidir. Yasin okumak ve dinlemek çok faziletlidir. Camiye erken gelen cemaatimizle sohbet ediyoruz. Cemaatimiz her geçen gün artıyor. Cemaatin artması da bizi sevindiriyor" dedi. Camiye erken gelmeye gayret ettiklerini anlatan Ünal Akbulut da, "Bizim camide sabah namazına erken gelmek için adeta bir yarış var. Bu sabah camiye 6.45'de geldim. En erkenci cemaat ben oldum. Camiye erken gelmenin sevabı da büyük" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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