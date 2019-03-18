Burhaniye'de Çanakkale Zaferi Coşkusu
59 dakika önce
Burhaniye'de Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı.
Burhaniye
'de Çanakkale
Zaferinin 104. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı. Reha Yurdakul
Kültür Merkezindeki törenlerde büyük coşku yaşanırken, öğrencilerin sahnelediği 18 Mart Çanakkale Oratoryosu büyük alkış aldı. Anadolu Lisesi
'nin düzenlediği törende, Tarih Öğretmeni Gülcan Caferoğlu günün anlam ve önemini anlatan konuşması katılanları geçmişe götürdü. Öğrencilerin sahnelediği 18 Mart Çanakkale Oratoryosu duygusal anların yanmasına neden oldu. Daha önce düzenlenen Çanakkale konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner
, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, Belediye Başkanı Necdet Uysal
, Başsavcı
Zafer Birinci ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Yusuf Aymansoy tarafından verildi. Törenin sonunda protokol üyeleri, görev alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende görev alan öğrencileri kutlayan Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Gür
ve görevli öğretmenlere teşekkür etti. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:05 Kaynak: İHA
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz
Çanakkale Zaferi Hikayesini Dinleyen Minik Yalçın, Gözyaşlarına Boğuldu
MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun
İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek