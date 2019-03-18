Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Çanakkale Zaferi Coşkusu

Burhaniye'de Çanakkale Zaferi Coşkusu

59 dakika önce

Burhaniye'de Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı.

Burhaniye'de Çanakkale Zaferi Coşkusu, System.String[]
Burhaniye'de Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı. Reha Yurdakul Kültür Merkezindeki törenlerde büyük coşku yaşanırken, öğrencilerin sahnelediği 18 Mart Çanakkale Oratoryosu büyük alkış aldı.

Anadolu Lisesi'nin düzenlediği törende, Tarih Öğretmeni Gülcan Caferoğlu günün anlam ve önemini anlatan konuşması katılanları geçmişe götürdü. Öğrencilerin sahnelediği 18 Mart Çanakkale Oratoryosu duygusal anların yanmasına neden oldu. Daha önce düzenlenen Çanakkale konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başsavcı Zafer Birinci ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Yusuf Aymansoy tarafından verildi. Törenin sonunda protokol üyeleri, görev alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende görev alan öğrencileri kutlayan Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Gür ve görevli öğretmenlere teşekkür etti. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:05 Kaynak: İHA

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