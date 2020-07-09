Burhaniye'de cankurtaranlar göreve başladı - Son Dakika

Burhaniye'de cankurtaranlar göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, mavi bayraklı halk plajlarında Cankurtaranlar hizmet vermeye başladı.

Burhaniye ilçesinde, mavi bayraklı halk plajlarında Cankurtaranlar hizmet vermeye başladı.


Covid-19 virüsünün etkisinde başlayan yaz sezonunda alınan tedbirlerle birlikte plajlarda tatil severlerin akınına uğradı. Plaj sezonuyla sahillerde yaşanılabilecek boğulma olaylarına karşı uzman ekip kuran Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, halk plajlarında cankurtaran hizmeti vermeye başladı. Burhaniye'ye bağlı Ören, Bağlarburnu ve Öğretmenler olmak üzere 3 adet mavi bayraklı halk plajında göreve başlayan cankurtaranlar 09.00 ile 18.00 arasında vatandaşların denizde can güvenliklerini sağlayacak. Sezon öncesi katıldıkları kapsamlı eğitimlerle birlikte gerekli belgelerini alan cankurtaranlar, Belediye tarafından yapılan Cankurtaran kulelerinde boğulmaya karşı görevlerini yapmaya başladılar. Boğulmaya karşı kullanabilecekleri tüm teçhizatlarıyla denizde acil vaka yaşayan vatandaşlara müdahale eden cankurtaranlar, ayrıca vatandaşları tehlikeli alanlarda yüzmemeleri ve mantar sınırlarını aşmamaları konusunda da sürekli megafonla uyarıyor. - BALIKESİR

Koronavirüs, Cankurtaran, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de cankurtaranlar göreve başladı - Son Dakika
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