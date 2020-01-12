Burhaniye'de çarpışan iki otomobilden biri ters döndü: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de çarpışan iki otomobilden biri ters döndü: 5 yaralı - Son Dakika

Burhaniye'de çarpışan iki otomobilden biri ters döndü: 5 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Burhaniye'de çarpışan iki otomobilden biri ters döndü: 5 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Cemal Deniz yönetimindeki 34 GK 0522 plakalı otomobil, Çanakkale- İzmir kara yolunun Adyar mevkisindeki kavşakta Hüseyin Kavukçu'nun kullandığı 34 ET 1373 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüjdeki aydınlatma direğini devirerek ters döndü.

Kazada, Cemal Deniz ile aynı araçtaki bir kadın ve iki çocuğun yanı sıra diğer araçta sıkışan sürücü Hüseyin Kavukçu yaralandı.

Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekiplerince otomobilden çıkarılan Kavukçu ile diğer 4 yaralı, sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Cemal Deniz, Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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