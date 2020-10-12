Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki - Son Dakika

Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki

12.10.2020 19:46
Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki, System.String[]

BALKESİR'in Burhaniye ilçe Belediyesi Meclis toplantısında, içinde çam ağaçları bulunan 39 dönümlük arsanın, 6 dönümünün konut ve ticari alan olarak açılması kararına tepki geldi.

BALKESİR'in Burhaniye ilçe Belediyesi Meclis toplantısında, içinde çam ağaçları bulunan 39 dönümlük arsanın, 6 dönümünün konut ve ticari alan olarak açılması kararına tepki geldi. Burhaniye AK Parti  İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ile Burhaniye MHP İlçe Başkanı Murat Kurt; CHP'li yönetimi arsa içindeki çam ağaçlarını kesmekle suçladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 'Rasim Yedikardeşler Çamlığı' olarak bilinen içinde 500'ün üzerinde çam ağacının bulunduğu alanın konut ve ticari alan olarak açılmasına AK Parti ve MHP'li İlçe Başkanları tepki gösterdi. Belediyeye ait içinde 500'ün üzerinde çam ağacı bulunan 39 dönümlük arazinin son Belediye Meclisi toplantısında, 33 dönümü yeşil alan olarak bırakılırken, içinde 76 çam ağacı bulunan 6 dönümlük alan ise konut ve ticari alan olarak ayrıldı.

CHP ve İYİ Partili Belediye Meclis Üyelerinin oylarıyla karar onaylanırken, AK Parti ve MHP'li üyeler yeşil alanın yok edileceği gerekçesiyle karara karşı çıktı. Burhaniye MHP İlçe Başkanı Murat Kurt, "Ekim ayı meclis toplantısında 13 CHP'li ve 3 İYİ Partilinin oylarıyla bu kararı geçirdiler. Biz Cumhur İttifakı olarak buna karşıyız ve oy vermedik. Burada 6 bin 600 metre karelik alanda yapılaşma planlanıyor. Burada 76 ağacın kesileceğini söylüyorlar. Oysa burada 76 değil, 200'ün üzerinde ağaç kesilecek. Ağaçların başka yere de nakli de mümkün değildir. Dün, Türkiye de bir ağaç için gündemi değiştirenler bu gün burada yüzlerce ağacı katledecek" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Gedikoğlu da, "Burada 39-40 dekarlık alanda 35 yıl önce çam dikilmiş. Burası tapuda boş arazi olarak görünse de burası çam ağacı ormanı. Ekim ayı 2'nci oturumunda imar değişikli yapıp, buraya konut veya işyeri yapmak için karar çıkardılar. Bizler Cumhur İttifakı olarak imar mevzuatıyla ilgili karara ret oyu verdik. Ancak onlar 6 bin 600 metrekare, içinde çam ağacı olan alanın imara açılmasıyla 250'ye yakın çam ağacının yok edilmesi için böyle bir imar çalışmasının yapılması hukuka ve imar mevzuatına uygun olsa bile biz bu ormanların yok edilmesini, Kazdağları eteklerindeki oksijenin tamamlanmasına vesile olan ağaçların yok edilmesini istemiyoruz. Başka yerlerde bir ağaç için dünyayı ve Türkiye'yi ayağa kaldıranlar buraya neden sessiz kalıyorlar. Sivil toplum örgütlerine sesleniyorum. Bütün sivil toplum örgütlerini duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.


Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki
Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki
Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki
Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki
Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhaniye, AK Parti, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de CHP'li belediyenin çam ağaçlarını keseceği iddialarına tepki - Son Dakika

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