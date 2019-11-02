Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de çiftçiler yol kapattı
Son Dakika Güncel Burhaniye'de çiftçiler yol kapattı

Burhaniye'de çiftçiler yol kapattı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, mıcır kamyonlarının arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler yol kapattı.

Burhaniye'de çiftçiler yol kapattı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, mıcır kamyonlarının arazilerine zarar verdiğini iddia eden çiftçiler yol kapattı.


Kuyumcu Mahallesindeki ocaktan mıcır taşıyan kamyonların çıkardığı toz arazilere zarar verirken, yöre çiftçileri seslerini duyurabilmek için yolu kapattı. Kuyumcu ve Subeylidere mahallelerinden gelen çiftçiler, kısa süre mıcır kamyonlarının kullandıkları yolu trafiğe kapattı. Yolun asfaltlanmasını isteyen Sinan Kul, "Yol kenarındaki arazilerdeki mahsul tozdan büyük zarar görüyor. Toz yüzünden tarlada yemek bile yiyemiyoruz. Bunun için yolun asfaltlanmasını istiyoruz. Biz kimsenin ekmeği ile uğraşmıyoruz. Çözüm bekliyoruz. Çözüm bulamayınca da çareyi yolu kapatmakta bulduk" dedi.


Ankara'ya kadar gittiğini anlatan İsmail Özdemir de, "10 yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Çok yere başvurduk. Ancak bizi dinleyen yok. Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" diye konuştu.


Cevat Budak ise, "Biz bu ülkenin vatandaşı değil miyiz? Sesimizi kimse duymuyor. Biz kime gidelim? Yolun asfaltlanmasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan?
İzmir'de su borusu patladı, körfezin rengi kahverengiye döndü Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar Son dakika: MSB: Ankara'ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile görüşmeler tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:46:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de çiftçiler yol kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]