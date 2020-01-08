Burhaniye'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplandı - Son Dakika

Burhaniye'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplandı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında toplandı.

Burhaniye'de Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplandı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Kaymakam Hüseyin Öner'in başkanlığında toplandı. Toplantı da, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı.


İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma, Usül ve Esasları Yönergesi çerçevesinde düzenlenen Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya, Kaymakam Hüseyin Öner, Cumhuriyet Savcısı Zeyni Bakay, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Toplantıda, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılırken, hakkında eğitim, danışmanlık, sağlık ve barınma tedbiri kararı verilen çocukların ilgili kurumlar vasıtasıyla takip edilen son durumları ele alındı. Suça sürüklenen çocuklar hakkında alınması gereken önlemler, okullardaki güvenlik tedbirleri, bağımlılık ve istismar konulu eğitim faaliyetleri masaya yatırıldı. Aile ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri, yaşanılan çevrede gerçekleşen olaylarda kurumların üzerine düşen sorumluluklar, eğitim ve öğretime devam konusunda öğretmenler ve okul idaresine düşen görevler gibi konular görüşüldü. Çocukların sağlıklı ve güvenli yetiştirilmesi her aile ve toplum için son derece önemli bir konu olduğunu ifade eden Kaymakam Öner, "Çocukların korunmasıyla ilgili kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çektik. Bu konuda her kuruma bir görev düşmektedir. Bu sorumlulukların mutlaka yerine getirilmesi gerektiğine inanıyoruz " dedi. - BALIKESİR

Hüseyin Öner, Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:00 Kaynak: İHA
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