Burhaniye'de Çöp Yangını
46 dakika önce
Burhaniye'de zeytinlik arasında bulunan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Burhaniye
'de zeytinlik arasında bulunan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Edremit
yolu üzeri salça fabrikası yanındaki zeytinlik alanda bulunan çöp yığını, henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Çevrenin duman altında kalması nedeniyle Burhaniye İtfaiye
Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, zeytin ağaçlarına ulaşmadan söndürüldü. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:56 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda Yangın Faciası! 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Cezaevinden Çıktıktan 5 Saat Sonra Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı
Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu
Gül ve Davutoğlu Önderliğinde Kurulacağı Söylenen Partiden Yeni Açıklama Geldi