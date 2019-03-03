Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Çöp Yangını

Burhaniye'de Çöp Yangını

46 dakika önce

Burhaniye'de zeytinlik arasında bulunan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Burhaniye'de zeytinlik arasında bulunan çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Edremit yolu üzeri salça fabrikası yanındaki zeytinlik alanda bulunan çöp yığını, henüz bilinmeyen nedenle tutuştu. Çevrenin duman altında kalması nedeniyle Burhaniye İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın, zeytin ağaçlarına ulaşmadan söndürüldü. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

Edremit, İtfaiye, Burhaniye, 3. Sayfa
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