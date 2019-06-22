Burhaniye'de çöplük yangını
1 saat önce
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde çöplük yangını itfiaye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:44 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde çöplük yangını itfiaye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Burhaniye ilçesi Şarköy
Mahallesi çöplüğünde öğle saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Katı atık depolama alanından yoğun dumanlar yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerine ait 3 itfaiye aracı, yangına müdahale etti. Çöplük yangını çevrede bulunan ağaçlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.
- Burhaniyebalıkesir
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