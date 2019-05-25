Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu

Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu

3 saat önce

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi kenarındaki eski çöplük alanda çıkan yangın korkuttu.

Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu, System.String[]
Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi kenarındaki eski çöplük alanda çıkan yangın korkuttu. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye itfaiyesi yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'de eski çöplük alanında yangın çıktı. Karınca Deresi kenarında eski çöplük alanda çıkan yangın Şarköy Mahallesi'ni duman altında bırakırken, yangının söndürülmesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:31 Kaynak: İHA
Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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