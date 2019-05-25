Burhaniye'de çöplük yangını korkuttu
3 saat önce
Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi kenarındaki eski çöplük alanda çıkan yangın korkuttu.
Balıkesir Burhaniye
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:31 Kaynak: İHA
ilçesinde, Karınca Deresi kenarındaki eski çöplük alanda çıkan yangın korkuttu. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye itfaiyesi yangını söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'de eski çöplük alanında yangın çıktı. Karınca Deresi kenarında eski çöplük alanda çıkan yangın Şarköy
Mahallesi'ni duman altında bırakırken, yangının söndürülmesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. - BALIKESİR
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