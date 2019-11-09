Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Cuma Pazarı ışıl ışıl oldu
Son Dakika Güncel Burhaniye'de Cuma Pazarı ışıl ışıl oldu

Burhaniye'de Cuma Pazarı ışıl ışıl oldu

7 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesindeki Cuma Pazarı, belediyenin çalışması ile aydınlatılırken, otoparkta yenilendi.

Burhaniye'de Cuma Pazarı ışıl ışıl oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesindeki Cuma Pazarı, belediyenin çalışması ile aydınlatılırken, otoparkta yenilendi. 24 yıldan bu zamana otopark, güvenlik, aydınlatma açısından eksik durumda olan pazaryeri yeni bir çehreye kavuştu.


Pazaryerin çevresindeki okullar için geceleri tehlike arz eden pazaryeri ve çevresinde ki kaldırımları aydınlatılacak şekilde tüm çevresi aydınlatma direkleriyle donatıldı.


Aynı zamanda, Pazar esnafının ve pazara gelen halkın araç park sorununu çözmek için 8 bin 400 metre kare otopark alanı yapıldı. Ayrıca, Pazar yerindeki tuvaletlerde yenilenirken, çalışmalar Pazar esnafını sevindirdi. - BALIKESİR

Bahçelievler, Pazaryeri, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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