Burhaniye'de Cuma Pazarı ışıl ışıl oldu

Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesindeki Cuma Pazarı, belediyenin çalışması ile aydınlatılırken, otoparkta yenilendi. 24 yıldan bu zamana otopark, güvenlik, aydınlatma açısından eksik durumda olan pazaryeri yeni bir çehreye kavuştu.



Pazaryerin çevresindeki okullar için geceleri tehlike arz eden pazaryeri ve çevresinde ki kaldırımları aydınlatılacak şekilde tüm çevresi aydınlatma direkleriyle donatıldı.



Aynı zamanda, Pazar esnafının ve pazara gelen halkın araç park sorununu çözmek için 8 bin 400 metre kare otopark alanı yapıldı. Ayrıca, Pazar yerindeki tuvaletlerde yenilenirken, çalışmalar Pazar esnafını sevindirdi. - BALIKESİR