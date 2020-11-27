Burhaniye'de dağ çileği hasadı başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Madra dağı eteklerindeki ormanlarda yer alan dağ çileğinin hasadına başlandı.

Ormanlık alanlarda yer alan dağ çileklerinin hasadına başlandı. Dağlardan toplanan dağ çilekleri pazarda alıcı bulurken, bazı vatandaşlar da kendi ihtiyacı için çilek toplamaya başladı. Dağda yürüyüş yapmayı sevdiğini anlatan İnşaat Ustası Kemal İşi, "Dağ çileğinin hasat zamanı. Bende dağda yürüyüş yaparken, dağ çileği topladım. Dağ çileği ağız ve cilt yaraları için şifalı. Ayrıca hücre yenileyici özelliği var. C vitamini açısından da zengin olan dağ çileği çok faydalı. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - BALIKESİR