Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Demet hamının yaptığı kağıt telkari ürünleri ilgi gördü
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Burhaniye'de Demet hamının yaptığı kağıt telkari ürünleri ilgi gördü

59 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Demet Özen Alp'ın hazırladığı kağıt telkari ürünleri ilgi gördü.

Burhaniye'de Demet hamının yaptığı kağıt telkari ürünleri ilgi gördü, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Demet Özen Alp'ın hazırladığı kağıt telkari ürünleri ilgi gördü. İlk defa Ören'de stant açan Alp, kağıt telkari sanatını kendi olanakları ile internetten öğrendiğini söyledi.


Burhaniye Ören meydanında 2 çocuk annesi Demet Özen Alp'ın sergilediği kağıt telkari ürünleri ilgi gördü. Yaklaşık 3 yıldan bu yana kağıt telkari ile ilgilendiğini anlatan Alp, "Kağıtlarla çok güzel eserler ortaya çıktı. Mutluluk ağacı, mantar ev, balonlar, anahtarlıklar, kapı süsleri ve yılbaşı süsleri hazırlıyorum. Ürünlerimiz ilgi gördü. Bir bakan tekrar bakıyor. Ürünleri büyüklüğüne göre 5 ile 20 lire arasında fiyatlarla satıyorum. Bu sanatı meraklılarına öğretmeye hazırım. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Ören, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:04 Kaynak: İHA
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