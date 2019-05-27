Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de deniz sezonu açılırken esnaf umudunu bayrama bağladı

Burhaniye'de deniz sezonu açılırken esnaf umudunu bayrama bağladı

2 saat önce

Burhaniye ilçesinde, deniz sezonunu açılırken, sahildeki esnafta umudunu 9 günlük bayram taliline bağladı.

Burhaniye'de deniz sezonu açılırken esnaf umudunu bayrama bağladı, System.String[]
Burhaniye ilçesinde, deniz sezonunu açılırken, sahildeki esnafta umudunu 9 günlük bayram taliline bağladı. Ören plajına gelen gençler, doyasıya denize girerken, Ören çarşısında da işyerleri açılmaya başlandı.

Burhaniye'de havaların ısınmaya başlaması ile birlikte deniz sezonu açıldı. Onlarca genç Ören sahilini doldururken, esnaflarda 9 günlük bayram talilini beklemeye başladı. Niğde'den tatile geldiğini anlatan Arif Arıkan, "Buraya denize geldik. Sezon henüz tam anlamıyla başlamamış ama, deniz çok güzel. Ören çok güzel" dedi. Yiğit İncili de, "Biz sezonu açtık. Herkesi Ören'e bekliyoruz" dedi. Öğretmen Soner Ertan ise, "Sezon başladı. Hareketlilik az, ama bayramdan umutluyuz. Bayramda hareket bekliyoruz" dedi. Ören Çarşısı esnaflarından Hüseyin Canpolat da, "2019 sezonun açıldı. Bayramda canlılık bekliyoruz. Esnaf olarak kiraların yüksekliğinden yakınıyoruz. İnşallah, bayramda büyük hareketlilik bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:58 Kaynak: İHA
Ören, Burhaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayramda Sahneye Çıkacak Ünlülerin Alacağı Ücretler Belli Oldu Karısıyla Tartışan Öfkeli Koca, Kendilerini Ayırmak İsteyen Esnafa Bıçak Çekti Taksim'de Kadın Turistin Zor Anları! Olduğu Yere Yığılıp Kaldı 17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 16:18:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de deniz sezonu açılırken esnaf umudunu bayrama bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]