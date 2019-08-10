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Burhaniye'de denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardı

31 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardıEdinilen bilgiye, Denetko Sahil Sitesi önünden tekne ile açılan İlhan Yavuz, bir süre sonra teknenin motoru arızalınca sürüklenmeye başladı.

Burhaniye'de denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye, Denetko Sahil Sitesi önünden tekne ile açılan İlhan Yavuz, bir süre sonra teknenin motoru arızalınca sürüklenmeye başladı. İtfaiyeyi arayan Yavuz yardım istedi. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait cankurtaran teknesi İlhan Yavuz'un teknesine ulaşmayı başardı. Yavuz'un eşi ve 3 çocuğunun da bulunduğu tekne cankurtaran botu ile kıyıya çekildi. - BALIKESİR
İlhan Yavuz, Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
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