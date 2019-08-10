Burhaniye'de denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardı
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardıEdinilen bilgiye, Denetko Sahil Sitesi önünden tekne ile açılan İlhan Yavuz, bir süre sonra teknenin motoru arızalınca sürüklenmeye başladı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:53 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde denizde arızalanan teknedekileri itfaiye kurtardı
Edinilen bilgiye, Denetko Sahil Sitesi önünden tekne ile açılan İlhan Yavuz
, bir süre sonra teknenin motoru arızalınca sürüklenmeye başladı. İtfaiyeyi arayan Yavuz yardım istedi. Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine ait cankurtaran teknesi İlhan Yavuz'un teknesine ulaşmayı başardı. Yavuz'un eşi ve 3 çocuğunun da bulunduğu tekne cankurtaran botu ile kıyıya çekildi. - BALIKESİR
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