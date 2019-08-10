Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı
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Burhaniye'de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.

Burhaniye'de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.

Olay, Öğretmenler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şişme botla Öğretmenler Mahallesi plajından denize açılan Hüseyin Selman, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayınca itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı cankurtaran ekibi, Selman'ın botuna ulaşırken, şahıs sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı. - BALIKESİR
Balıkesir, Burhaniye, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
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