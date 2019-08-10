Burhaniye'de denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:48 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde, lastik botla denizde sürüklenen vatandaşı itfaiye kurtardı.
Olay, Öğretmenler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şişme botla Öğretmenler Mahallesi plajından denize açılan Hüseyin Selman, rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başlayınca itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı cankurtaran ekibi, Selman'ın botuna ulaşırken, şahıs sağlıklı bir şekilde karaya çıkarıldı. - BALIKESİR
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