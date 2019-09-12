Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de destekleme ve yetiştirme kursları toplantısı
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Burhaniye'de destekleme ve yetiştirme kursları toplantısı

2 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, destekleme ve yetiştirme kursları ilçe toplantısı yapıldı.

Burhaniye'de destekleme ve yetiştirme kursları toplantısı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, destekleme ve yetiştirme kursları ilçe toplantısı yapıldı. Toplantıda, 2019/2020 eğitim öğretim yılında ilçe de açılacak olan destekleme ve yetiştirme kurslarında 29.08.2019 tarihli DYK yönergesinin uygulanması ele alındı.


İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Ceylan başkanlığındaki toplantıya, ilçedeki okul müdürleri katıldı. Ceylan, yeni yönergeyi tanıtırken, yetiştirme kurslarında en yüksek verimin alınmasını amaçladıklarını söyledi. Kurs merkezi müdürlerinin özellikle dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Ceylan, toplantıya katılanlara teşekkür etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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