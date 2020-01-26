Burhaniye'de deve güreşlerini 15 bin kişi izledi - Son Dakika
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Burhaniye'de deve güreşlerini 15 bin kişi izledi

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, 16. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi gördü.

Burhaniye'de deve güreşlerini 15 bin kişi izledi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, 16. Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen deve güreşleri büyük ilgi gördü. Güreşleri yaklaşık 15 bin kişi izlerken, arenaya çıkan 110 deve heyecanlı güreşler sergiledi.


Bahçelievler Mahallesi'ndeki Güreş Arenasında düzenlenen güreşler, piknik havasında geçti. Çok sayıda vatandaş mangal yakarken, develer kıran kırana güreşti. Güreşler sırasında görevliler, bazı develeri ayırmakta zorlanırken, bazı develer de kaçmayı tercih etti. Sahada görev yapan ayırıcılardan birinin rahatsızlanması ise seyircileri telaşlandırdı. Rahatsızlanan görevli, arenaya gelen ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Güreşin büyük ilgi gördüğünü anlatan emekli öğretmen Murat Aydınlıgil, "Hava çok güzel, seyirci çok güzel. Güreşler, seyircileri de organizasyonu da memnun etti. Bu kültürü yaşatmaya gayret gösteriyoruz" dedi.


Aydın'dan gelen Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Özgür Dülger de, "Burada develer her türlü marifetlerini gösterdi. Çok güzel güreşler oldu. Seyirci de bunu seviyor. Biz bu kültürü yaşatmak için çalışıyoruz" diye konuştu.


Deveci Tunay Yanbakan ise, "Çok güzel güreşler oldu. Burada 55 çift deve arenaya çıktı. 15 bin seyirci ile birlikte 68'inci güreşimizi yaptık. Bütün seyircilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Zeytinyağı, Burhaniye, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
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