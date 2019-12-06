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Burhaniye'de develerden önce sucukları geldi

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Pazar günü Pelitköy'de düzenlenecek olan sezonun ilk deve güreşinin hazırlıkları tamamlanırken, deve sucukları da satılmaya başlandı.

Burhaniye'de develerden önce sucukları geldi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Pazar günü Pelitköy'de düzenlenecek olan sezonun ilk deve güreşinin hazırlıkları tamamlanırken, deve sucukları da satılmaya başlandı. Deve sucuğunu anlatan Selçuk Ovat, kilosunu 45 liradan sattığını söyledi.


Burhaniye Belediyesi ve Deveciler Derneğinin öncülüğünde düzenlenecek olan Pelitköy Deve Güreşlerinin hazırlıkları tamamlandı. Cumhuriyet Meydanında da deve sucuğu satışına başlandı. Mangalda pişirdiği sucuğu tattıran Selçuk Ovat, "15 yıldan bu yana sucuk üretiyoruz. Güreş sırasında hep sucuk satılır. Bende şimdiden sucuk satışına başladım. Deve sucuğu sarılık ve egzama rahatsızlarına da iyi geliyor. Deve sucuğunu 45 liradan, dana sucuğunu ise 50 liradan satıyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Pelitköy, Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:28 Kaynak: İHA
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