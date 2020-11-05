Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi - Son Dakika

Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi

05.11.2020 18:14
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi, System.String[]

BALIKESİR'in önemli zeytin üretim merkezlerinden Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan Karayaz Zeytinyağı Fabrikası hizmete girdi.

BALIKESİR'in önemli zeytin üretim merkezlerinden Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan Karayaz Zeytinyağı Fabrikası hizmete girdi. Yüzde 65 hibe desteği verilen fabrikanın kurdelesi Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, işletme sahibi Naim Karayaz ve ailesi tarafından kesildi.

Burhaniye ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Şarköy Mahallesi'nde devlet desteği ile yaptırılan modern zeytinyağı fabrikasının açılışı törenle yapıldı. Açılışa katılan Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler fabrikayı gezerken, işletme sahibi Naim Karayaz'dan bilgi aldı. Günlük 160 ton zeytin işleme kapasitesine sahip fabrikanın hizmete girmesi zeytincileri sevindirirken, yörede devlet desteği ile yaptırılan modern zeytinyağı fabrikalarının sayılarının arttığı bildirildi. Kaymakam İlyas Memiş, ilçede modern fabrikaların çoğalmasının sevindirici olduğunu anlatırken, üreticilere hayırlı sezon diledi. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala da yeni açılan fabrikanın Burhaniye'nin 53'üncü zeytinyağı fabrikası olduğunu söyledi.

'İLÇEMİZDE BÖYLE TESİSLERİN ARTMASINI İSTİYORUZ'İlçede zeytinyağı fabrikalarının artmasını istediklerini anlatan CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bugün Karayaz Zeytinyağı Fabrikası'nın açılışına katıldık. İlçemizde böyle tesislerin artmasını istiyoruz. Bu tesis modern fabrikası ve krom saklama kapları ile çiftçilerimize faydalı olacaktır. Devlet de böyle tesislere destek veriyor. Böyle tesislerin artmasıyla üreticilerin ürünü daha iyi değerlenecek ve zeytinyağında kalite artacaktır. Tesisin ilçemize ve zeytincilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Fabrikanın yapımına geçtiğimiz yıl başladıklarını anlatan 36 yaşındaki İşletmeci Naim Karayaz da "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun yüzde 65 desteğiyle modern tesisimizi kurduk. Günlük 160 ton zeytin işleme kapasitemiz var. Ayrıca 400 ton krom saklama kaplarımız mevcut. Fabrikamızda tüm işleme safhaları SMS yoluyla çiftçilerimize bildirilmektedir. Burhaniye'de böyle bir yatırım yapmaktan mutluyuz. Yatırımlarımız devam edecek. Bizi tercih eden çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah, güzel bir sezon yaşarız. Herkes umduğunu bulur. Açılışımıza katılanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi
Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Zeytinyağı, Burhaniye, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi - Son Dakika


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