Burhaniye'de devlet desteğiyle kurulan zeytin fabrikası hizmete girdi - Son Dakika

BALIKESİR'in önemli zeytin üretim merkezlerinden Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan Karayaz Zeytinyağı Fabrikası hizmete girdi. Yüzde 65 hibe desteği verilen fabrikanın kurdelesi Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala, işletme sahibi Naim Karayaz ve ailesi tarafından kesildi.

Burhaniye ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Şarköy Mahallesi'nde devlet desteği ile yaptırılan modern zeytinyağı fabrikasının açılışı törenle yapıldı. Açılışa katılan Kaymakam İlyas Memiş ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler fabrikayı gezerken, işletme sahibi Naim Karayaz'dan bilgi aldı. Günlük 160 ton zeytin işleme kapasitesine sahip fabrikanın hizmete girmesi zeytincileri sevindirirken, yörede devlet desteği ile yaptırılan modern zeytinyağı fabrikalarının sayılarının arttığı bildirildi. Kaymakam İlyas Memiş, ilçede modern fabrikaların çoğalmasının sevindirici olduğunu anlatırken, üreticilere hayırlı sezon diledi. Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muhsin Pala da yeni açılan fabrikanın Burhaniye'nin 53'üncü zeytinyağı fabrikası olduğunu söyledi.