Burhaniye'de devrildikten sonra yanan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilerek yanan saman yüklü kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Latif Gökalp (47) yönetimindeki saman yüklü 10 RY 213 plakalı kamyonet, kırsal Sübeylidere ile Avunduk mahalleleri arasındaki yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildikten sonra alev aldı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, araçtasıkışan sürücü Gökalp'in olay yerinde yanarak yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etrafa saçılan samanların yol kenarındaki ağaçları da tutuşturması sonucu büyüyen yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.
Sürücünün cansız bedeni, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:17 - Kaynak: AA
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