Burhaniye'de doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika

Burhaniye'de doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan yollar onarılıyor

6 saat önce

Burhaniye'de doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımına başlandı.

Burhaniye'de doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan yollar onarılıyor, System.String[]

Burhaniye'de doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sırasında bozulan yolların onarımına başlandı.


Belediyenin görevlendirdiği tamir ekipleri Hürriyet caddesinde çalışmalara başlarken, çalışmanın diğer cadde ve sokaklarda da başlayacağı açıklandı. Bozulan kaldırımlarıda tamir ettiklerini anlatan Muharrem Salman, "İki ekiple Hürriyet caddesinde tamirata başladık. Burası tamamlandıktan sonra diğer cadde ve sokaklara başlayacağız. Tamiratları mümkün olan en kısa zamanda bitirmek istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Hürriyet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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