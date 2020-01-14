Burhaniye'de doğalgaz sevinci - Son Dakika
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Burhaniye'de doğalgaz sevinci

7 saat önce

Burhaniye ilçesinde, doğalgaz şebekesi için kazı çalışmaları devam ederken, Memiş, Kocacami ve Hacıahmet mahallelerindeki abonelere doğalgaz verilmeye başlandı.

Burhaniye'de doğalgaz sevinci, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, doğalgaz şebekesi için kazı çalışmaları devam ederken, Memiş, Kocacami ve Hacıahmet mahallelerindeki abonelere doğalgaz verilmeye başlandı.


Burhaniye'de 3 aydır devam eden doğalgaz şebeke çalışmaları nedeniyle sokaklar köstebek yuvasına dönerken, şebekesi tamamlanan mahallelerde doğalgaz verilmeye başlandı. Bir haftadan beri gaz bağlantısı yapmaya başladıklarını anlatan Halil Kaygısız, abonelerin doğalgaz sevinci yaşadıklarını söyledi. Kaygısız, " Şebeke döşeme çalışmaları devam ediyor. Biz de Memiş, Kocacami ve Hacıahmet mahallelerdeki abonelere gaz vermeye başladık. Vatandaşlarımızı doğalgazla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Güle güle kullansınlar" dedi.


Doğalgaz sevinci yaşayan abonelerden Ceyla Ercetin de, Halil Kaygısız ve emeği geçenlere teşekkür etti. - BALIKESİR

Burhaniye, Kaygısız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:02 Kaynak: İHA
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