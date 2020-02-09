Burhaniye'de doktorlar emekliye ayrılan arkadaşları için uğurlama yemeği verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Burhaniye'de doktorlar emekliye ayrılan arkadaşları için uğurlama yemeği verdi - Son Dakika

Burhaniye'de doktorlar emekliye ayrılan arkadaşları için uğurlama yemeği verdi

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesinde emekliye ayrılan doktorlar için düzenlenen uğurlama yemeği ilgi gördü.

Burhaniye'de doktorlar emekliye ayrılan arkadaşları için uğurlama yemeği verdi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesinde emekliye ayrılan doktorlar için düzenlenen uğurlama yemeği ilgi gördü. Ören Karakaş Otelde düzenlenen uğurlama yemeğine emekli doktorlar da katıldı.


Burhaniye Devlet Hastanesinde çalışırken emekliye ayrılan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Işık Utkaner, Biyokimya Uzmanı Manolya Kılıç ve Manisa'ya tayin olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Mehtap Yücedağ için Karakaş Otel de düzenlenen uğurlama yemeği, ilçedeki bütün doktorları buluşturdu. Yemeğe, emekli doktorlardan Lemi Turgut, Yavuz Taner, Mehmet Cüneyt, Selçuk Sağlam ve İbrahim Baylav da katıldı. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden yemekte, sohbetler yapılırken, vedalaşma sırasında da duygusal anlar yaşandı. Emekli olan ve tayini çıkan doktorlara hizmetleri için teşekkür eden Burhaniye Devlet Hastanesi Baştabibi Uzman Doktor Yalçın Vurupalmaz, emekliye ayrılan arkadaşlarını unutmayacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Burhaniye, Manisa, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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