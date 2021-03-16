BALIKESİR Burhaniye'de dolu yağdı - Son Dakika

Burhaniye'de dolu yağdı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, gece yağan yağmur çiftçileri sevindirirken, bazı bölgelerde dolu yağışı etkili oldu.

Burhaniye'de gece yağan yağmur çiftçileri sevindirdi. Bazı bölgelerde yağan dolu ise yolları kapladı. İlçeye 2 kilometre mesafedeki Çoruk Mahallesi en çok dolu düşen yer oldu.

İlk kez bu kadar çok dolu yağdığını gördüğünü söyleyen Güray İmer, 'Yakın zamanda böyle bir dolu yağışı olmadı. İnşallah mahsullere zarar vermemiştir. Yağmurla birlikte gelen dolu her tarafı kar gibi bembeyaz yaptı' dedi.