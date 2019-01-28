Burhaniye'de Dr. Ümit Aktaş'a Adaş Sürprizi
59 dakika önce
Burhaniye ilçesinde, bir panele konuşmacı olarak katılan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, kitaplarını imzalarken adaş sürprizi yaşadı.
Burhaniye
ilçesinde, bir panele konuşmacı olarak katılan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, kitaplarını imzalarken adaş sürprizi yaşadı. Aktaş, Mutluluk Kürleri adlı kitabını imzalarken, elinde kitapla yanına gelen Ümit Aktaş adlı ortaokul öğrencisini karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.
Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Ümit Aktaş ile sohbet eden Dr. Aktaş, kitabı imzalarken, başarı dileğinde bulundu. Dr. Aktaş, bunun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Dr. Ümit Aktaş'a teşekkür eden öğrenci Ümit Aktaş, "Ümit hocamla tanışmaktan çok mutlu oldum. Kitabını benim için imzaladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bende onun gibi doktor olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Zaten derslerimde iyi" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:37 Kaynak: İHA
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