Burhaniye'de Dünya Otizm Günü Etkinliği Düzenlendi
1 saat önce
Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Ticaret Odası Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda Dünya Otizm Günü etkinliği yapıldı.
Burhaniye
ilçesinde, Pelitköy
Ticaret Odası Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu'nda Dünya Otizm Günü etkinliği yapıldı. Tüm dünyanın üzerinde durduğu ve ülkemizde de Tohum Otizm Vakfının "Otizme Mavi Işık Yak" farkındalık projesi kapsamında etkinlikler yapıldı.
Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu öğretmenlerinden Özlem Canoğlu, Ezgi Kuşdemir, Reyhan Dumbaycıoğlu ve Okul Müdürü
Oktay Ertaş'ın rehberliğinde bir grup özel öğrenci ile birlikte Pelitköy Halit Selçuk
Ortaokuluna ziyarette bulunuldu. Ortaokul öğrencilerine, öğretmenlerin hazırladığı sunum izletildi ve Otizm hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler tarafından ilgiyle dinlenilen sunum sonrasında çocukların merak ettiği sorular cevaplandırıldı. Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu öğrencileri ve B.T.O Özel Eğitim okulu öğrencileri okul bahçesine "Otizm Farkındalık Çiçekleri'ni beraberce dikerken coşku yaşandı. Öğrencilere teşekkür eden Burhaniye Ticaret Odası Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu Müdürü Oktay Ertaş " Dünya Otizm Farkındalık Gününe anlam kattıkları için okulumuz öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Pelitköy Halit Selçuk Ortaokulu Müdürü Handan Kaplan ve tüm öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:41 Kaynak: İHA
Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı
Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek
Son Dakika! AK Parti, İstanbul'da Seçimlerin Yenilenmesi İçin YSK'ya Başvuru Yaptı
Ekrem İmamoğlu'nun Eleştirdiği 3 Medya Patronu, Konuşmasını Canlı Verdi