- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı - Son Dakika

- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı
15.12.2020 17:42
- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 hastalığı sebebiyle bir haftadır kısmi karantina uygulanan Dutluca Mahallesi'nde vakalarının artması üzerine genel karantina...
- Burhaniye'de Dutluca Mahallesi karantinaya alındı
BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 hastalığı sebebiyle bir haftadır kısmi karantina uygulanan Dutluca Mahallesi'nde vakalarının artması üzerine genel karantina uygulanmasına karar verdi.
İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki 400 nüfuslu Dutluca mahallesinde, jandarma tedbir alırken, mahallenin 4 girişine bariyerler kondu. Burhaniye'de 7 vaka görülmesi üzerine 7 Aralık'ta kısmi karantina başlatılan Dutluca'da pozitif vaka sayısının 26, temaslı sayısının da 18 olarak belirlenmesi üzerine bu günden itibaren genel karantina uygulanmasına başlandı.
(FT-EME-MŞ)
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