Burhaniye'de eğitim üniversiteli gençlerle renklendi - Son Dakika
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Burhaniye'de eğitim üniversiteli gençlerle renklendi

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri Takım Çalışması dersi kapsamında köy okullarını renklendirirken, öğrencileri de eğlendirdi.

Burhaniye'de eğitim üniversiteli gençlerle renklendi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) öğrencileri Takım Çalışması dersi kapsamında köy okullarını renklendirirken, öğrencileri de eğlendirdi. "Haydi BUBYO eğitimi renklendir" sloganı ile yola çıkan üniversiteli gençler, Börezli İlkokulunun duvarlarına resimler çizerken, Atatürk büstünü boyadı ve öğrencilere hediyeler dağıttı.


Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans bölümü öğrencileri Prof.Dr.Oğuzhan İlban öncülüğünde Takım Çalışması dersinde önemli çalışmalara imza attı. Karadere ve Bahadınlı İlkokullarında onarım çalışması yapan üniversiteli gençler, Börezli İlkokulunda da okulun duvarlarına resimler ve Türk bayrağı çizerken, Atatürk büstünü boyadı ve öğrencilere hediyeler dağıttı. Öğrenciler için eğlencede düzenleyen gençler takdir topladı. Öğrencilere teşekkür eden Prof. Dr. Oğuzhan İlban, projelerinin devam edeceğini söyledi. Üniversiteli gençler de, projede görev almaktan mutlu olduklarını söyledi.


Projede görev almaktan mutlu olduğunu anlatan Simge Bayar, "Okulumuzda Takım Çalışması dersi kapsamında Börezli İlkokuluna geldik. Bura da "Haydi BUBYO eğitimi renklendir" sloganı ile okulun duvarlarına resimler çizdik. Türk bayrağı çizdik ve İstiklal Marşını yazdık Öğrencilere hediyeler verirken, onları eğlendirdik. Çalışmalarımız devam edecek" dedi. Cem Baturay Tınaz da, " Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın öncülüğünde Takım Çalışması dersi kapsamında buraya geldik. Okulu renklendirirken, öğrenciler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik.Etkinliklerimiz sayesinde öğrencilerde mutlu oldular" dedi. İrem Yeniada ise,"Takım Çalışması dersi kapsamında güzel işler yaptık. Okulu renklendirdik ve minik kardeşlerimizi eğlendirdik. Böylelikle takım çalışmasının ne olduğunu da öğrenmiş olduk" dedi. Öğrencilere teşekkür eden Prof.Dr..Mehmet Oğuzhan İlban da, "Öğrencilerimiz "Haydi BUBYO eğitimi renklendi" sloganı ile minik kardeşlerinin okuduğu okulu renklendirirken, öğrencileri de eğlendirdiler. Böylelikle hem onların hem de kendi hayatlarına dokundular. Projelerimiz devam edecek. Böylelikle, BUBYO ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz: Bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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