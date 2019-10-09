Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de eksik gramaj ekmek satan yandı
Son Dakika Güncel Burhaniye'de eksik gramaj ekmek satan yandı

Burhaniye'de eksik gramaj ekmek satan yandı

1 saat önce

Burhaniye'de halkın sağlığı ve güvenliği için zabıta ekipleri fırınlara yönelik denetimleri sıkılaştırılırdı.

Burhaniye'de eksik gramaj ekmek satan yandı, System.String[]

Burhaniye'de halkın sağlığı ve güvenliği için zabıta ekipleri fırınlara yönelik denetimleri sıkılaştırılırdı.


Fırınlarda hijyen, gramaj ve ambalaj gibi kontroller yapan Zabıta ekipleri, ruhsat ve evrak kontrolleri de gerçekleştirdi.


İlçe genelinde faaliyet gösteren fırınlara yönelik yapılan denetimlerde ilk olarak imalathaneler başta olmak üzere un depoları ve üretim malzemelerinin hijyen koşullarına uygunluğu denetlendi. Daha sonra unlu mamullerin gramaj, saklama koşullarıyla birlikte işyeri evraklarının kontrolü ve çalışanların temizliğinin de denetimleri yapıldı.


Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Halk sağlığını ciddi anlamda etkileyecek ve bu konuda faaliyet gösteren firmalarımızı kontrol ederek eksikliklerini ve yanlışlarını düzelteceğiz, yasal uyarılarımızı yapacağız. Bu konuda firmalarımız da genel manada kurallara uyuyor. Şimdiye kadar çok önemli hususlarla karşılaşmadık. Denetimlerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.


İlçe genelinde yapılan denetimlerde, eksik evrak sahibi olanlara uyarıları yapılırken genel anlamda gramaj ve hijyen kurallarına uyulduğu gözlemlendi. - BALIKESİR

Burhaniye, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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