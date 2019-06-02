Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu
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Burhaniye'de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu

6 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.

Burhaniye'de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.

Mithatpaşa Caddesindeki Şentürkler Apartmanında çıkan elektrik panosu yangını korkuttu. Öğle saatlerinde Şentürkler apartmanının girişinde dumanların çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, pano yangınını büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesi, apartman sakinlerine rahat nefes aldırdı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
Balıkesir, Burhaniye, 3. Sayfa
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