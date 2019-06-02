Burhaniye'de elektrik panosunda çıkan yangın korkuttu
6 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:44 Kaynak: İHA
'in Burhaniye
ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu.
Mithatpaşa Caddesindeki Şentürkler Apartmanında çıkan elektrik panosu yangını korkuttu. Öğle saatlerinde Şentürkler apartmanının girişinde dumanların çıkması üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, pano yangınını büyümeden söndürdü. Yangının söndürülmesi, apartman sakinlerine rahat nefes aldırdı. - BALIKESİR
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