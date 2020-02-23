Burhaniye'de emekli astsubaylar yarışıyor - Son Dakika
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Burhaniye'de emekli astsubaylar yarışıyor

6 saat önce

Burhaniye'de emekli astsubayların düzenlediği camiye erken gelme yarışı büyük ilgi görüyor.

Burhaniye'de emekli astsubaylar yarışıyor, System.String[]

Burhaniye'de emekli astsubayların düzenlediği camiye erken gelme yarışı büyük ilgi görüyor.


Sabah ve yatsı namazlarına ezandan en az 10 dakika önce gelen Akbulut ve Terlemez, camiye erken gelmenin faziletine inandıklarını söyledi.


Burhaniye'de turistik Ören mahallesinde kış aylarında azalan nüfusla birlikte camiye gelenlerin sayısı da azalırken, cemaat arasında da camiye erken gelme yarışı başlatıldı. 5 yıldan bu yana yaz kış Ören'de oturduğunu anlatan 55 yaşındaki Karacı Emekli Astsubay Ünal Akbulut, "Camiye erken gelmeye gayret ediyorum. Çok zamanda müezzinlik yapıyorum. Camiye erken gelmenin sevabı fazla. Bunun için pek çok arkadaş camiye erken gelmeye çalışıyor" dedi. Namazlarını camide kılmaya gayret gösterdiğini anlatan Emekli Jandarma Astsubayı Mehmet Terlemez ise, yarışın ayrı bir heyecan verdiğnii ifade etti.


Cemaatin artması için çalıştıklarını anlatan İmam Kadir Özdemir ise, "Camiye erken gelmenin sevabı büyük. Bizim cemaatimizde bunun farkında. Cemaatimizden Allah, razı olsun. Haftalık dereceye girenler ödüllendiriliyor " şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Burhaniye, Sabah, Ören, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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